Два человека погибли на греческом острове Кос в результате произошедшего в Эгейском море землетрясения магнитудой 6,7.

Турецкие власти сообщили о том, что в результате произошедшего в пятницу ночью землетрясения несколько человек из города Мугла были госпитализированы.

Как сообщила ранее геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился в Эгейском море в 10,3 км от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 км от греческого острова Кос.