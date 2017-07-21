Аукционный дом Sotheby’s на своих торгах, приуроченных к 48-й годовщине первой высадки человека на Луну, продал сумку для образцов спутникового грунта американского астронавта Нила Армстронга за $1,8 млн.

Как сообщили организаторы торгов, в сумке находится полкилограмма лунной пыли и мелких камней, собранных астронавтом в 1969 году.

Последним владельцем экспоната была жительница Чикаго, которая в 2015 году приобрела сумку за $995.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», бывшая владелица лота пожертвует вырученные средства на благотворительность.