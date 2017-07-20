Оригинал документа о полете в космос Юрия Гагарина был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $47,5 тыс.

Документ на английском языке на бланке Центрального аэроклуба имени Чкалова озаглавлен «Регистрация рекорда первого космического полета, совершенного гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле-спутнике «Восток», также к документу прилагается фотография Гагарина в скафандре.

Эстимейт лота составлял $50–80 тыс.

Всего на торги были выставлены 10 предметов, связанных с советской космической программой.