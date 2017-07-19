Американская певица Мадонна обратилась в суд с требованием снять с торгов нью-йоркского аукционного дома на Манхэттене ее личные письма, а также принадлежавшие ей фотографии, нижнее белье и иные предметы.

Более 20 личных предметов певицы должны были уйти с молотка на аукционе Gotta Have It в среду утром.

По словам Мадонны, она не собиралась выставлять свои вещи на торги, вместо нее это обманом сделала бывшая подруга и консультант певицы Дарлин Лутц.

«Кажется очевидным, что Лутц злоупотребила моим доверием, совершив вопиющую попытку заполучить мою собственность без моего ведома и согласия. Теперь она пытается извлечь прибыль, распродав с аукциона мои личные вещи», — говорится в исковом заявлении Мадонны.

Как стало известно американскому изданию NY Daily News, Лутц выставила на аукцион письмо рэпера Тупака Шакура, написанное им певице в 1995 году, когда тот находился в тюрьме, а также чековая книжка Мадонны, предметы нижнего белья, фотографии и прочие предметы.