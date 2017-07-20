Тело солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона было обнаружено в одной из частных резиденций калифорнийского города Палос Вердес Эстейтс, сообщил источник в местных правоохранительных органах. По словам полицейского, причиной смерти музыканта стало самоубийство, признаки насильственной смерти на его теле отсутствуют, передает TMZ.

По данным источников в правоохранительных органах, Беннингтона нашли в его резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии 20 июля около 9.00 по местному времени (19.00 мск).

У 41-летнего рокера осталось шестеро детей от двух браков, на момент смерти он был женат второй раз. О Беннингтоне много лет ходили слухи по поводу его пристрастия к алкоголю и наркотикам, а также о возникавших из-за этого проблемах. Исполнитель не раз признавался, что пытается вернуться к нормальной жизни, но попытки реабилитации заканчивались неудачно. В интервью солист Linkin Park неоднократно рассказывал, что в детстве регулярно подвергался избиениям и из-за этого даже всерьез задумывался об уходе из жизни, а потом, уже будучи взрослым, сталкивался с психологическими проблемами.

Беннингтон дружил с гитаристом, композитором и фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который также совершил самоубийство в мае этого года. 20 июля Корнеллу исполнилось бы 53 года.