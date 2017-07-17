Знаменитый голливудский актер Мартин Ландау скончался в возрасте 89 лет.

Звезда сериалов «Миссия невыполнима» и «Космос: 1999» умер в больнице из-за осложнений со здоровьем.

За свою продолжительную актерскую карьеру Мартин Ландау сыграл более 160 ролей в кинокартинах и сериалах и неоднократно номинировался на различные премии.

В 1969 году Ландау стал обладателем премии «Золотой глобус» и был претендентом на премию «Эмми» как лучший актер в сериале «Миссия невыполнима». Также актер является обладателем «Оскара» как лучший актер второго плана в знаменитом фильме «Эд Вуд».

Его заслуги и актерский талант высоко ценил режиссер Альфред Хичкок.

За свой вклад в развитие киноиндустрии Мартин Ландау получил звезду на Голливудской аллее славы.