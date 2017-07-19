Писатель, политик и историк Макс Галло скончался в возрасте 85 лет, сообщает AFP.

Карьеру в литературе и политике Галло начал в 1970-е годы. В мае 2007-го за свои литературные труды был избран членом Французской академии.

Также он занимал пост официального представителя правительства Франции после избрания президентом страны социалиста Франсуа Миттерана.

Галло является автором 17 романов и 10 серий романизированных исторических очерков. Его исследования в основном посвящены различным эпохам французской истории.