Российские клубы продолжают вести активную работу на трансферном рынке. «Зенит» приобрел перспективного 20-летнего защитника португальской «Лейрии» Томас Рукаса, имеющего российский паспорт. «Спартак» близок к тому, чтобы арендовать полузащитника «Челси» и сборной Хорватии Марио Пашалича, а «Локомотив» за €1,5 млн приобрел полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуся, хорошо известного по выступлению в РФПЛ за грозненский «Терек».

Бывший тренер грозненцев Игорь Ледяхов, который долгое время работал с Рыбусем, отметил, что «Локомотив» сделал качественное усиление.

— Рыбусь — очень квалифицированный футболист, и это отличное приобретение для «железнодорожников», — отметил специалист. — Он игрок сборной Польши и во время выступлений в РФПЛ играл здесь ведущую роль. Заполучив Мацея за небольшие деньги, «Локомотив» провернул очень хороший трансфер.

Также специалист отметил, что польский полузащитник способен перекрыть весь левый фланг в московской команде.

— Думаю, что Рыбуся в «Локомотиве» будут использовать как игрока, способного закрыть всю левую бровку, — сказал Игорь Ледяхов. — Он отлично встраивается в схему 5-3-2. Изначально он приходил в «Терек» как игрок полузащиты, но со временем мы стали использовать его как крайнего защитника. В итоге он потом и в сборной стал выступать на этой позиции. На мой взгляд, именно в защите Мацей приносит максимальную пользу команде. Правда, сразу после переезда во Францию он получил серьезную травму. В результате чего он выпал из состава на определенный момент. А когда он залечил ее и вернулся, его конкуренты за место в составе уже были в оптимальной форме. Думаю, это просто стечение обстоятельств. А так Мацей способен заиграть в любом европейском чемпионате.

Со своим коллегой по тренерскому цеху согласен известный специалист, наставник футбольного клуба «Тамбов» Андрей Талалаев.

— Рыбусь — отличное усиление для «Локомотива», — признался «Известиям» специалист. — Во-первых, у них открытая позиция флангового защитника или полузащитника, да и атакующего хавбека. Мацей зарекомендовал себя как очень хороший футболист, поэтому это безусловно качественное усиление. К тому же это не чисто профилированный левша, который только и делает, что носится по бровке, но и может смещаться в середину и всячески разнообразить игру «Локомотива» в атаке. Для Фарфана и Миранчука это будет отличный партнер по атаке.

Также специалисты не обошли стороной и трансферную политику петербургского «Зенита».

— В целом «Зенит» провел отличную трансферную кампанию, — считает Андрей Талалаев. — И новые футболисты команды Манчини будут определять рисунок игры. Немаловажно, что сохранен баланс между российскими футболистами и иностранными. Для многих клубов в этом сложность — тяжело пригласить игроков уровня сборной России. «Зениту» это удается, поэтому в целом они — лидеры этого трансферного периода.

Игорь Ледяхов хорошо знаком с новичком «Зенита» Томасом Рукасом. Зимой 2017 года футболист приезжал в грозненский клуб на просмотр. Специалист полагает, что на данный момент Рукас не соответствует уровню команды с берегов Невы.

— Рукас был с нами на сборах в Турции всего 10 дней, — вспомнил Игорь Ледяхов. — Он квалифицированный молодой футболист, но у него явно есть проблемы с тактикой и технической подготовкой. Не совсем понятно, взяли ли его для основы «Зенита» или же для второй команды. Потому что его уровень явно не соответствует основному составу. Возможно, это трансфер на перспективу. Тогда он, наверное, будет играть в «Зените-2». Если тренеры будут ему доверять, то из Рукаса может получиться хороший футболист.

Арендой Марио Палашича «Спартак» хочет компенсировать потерю Романа Зобнина. Полузащитник сборной России получил серьезную травму колена и, скорее всего, пропустит большую часть сезона-2017/18. Палашич является полузащитником сборной Хорватии. В прошлом сезоне игрок выступал за итальянский «Милан», в составе которого сыграл 24 матча, забил пять голов и сделал одну голевую передачу. По окончании аренды Палашич вернулся в «Челси», но вновь не пригодился тренеру Антонио Конте.

— Я не комментирую трансферы, которые еще не состоялись, — заключил Андрей Талалаев. — Могу лишь сказать, что Палашич очень качественный футболист, которому по силам в ближайшее время стать одним из ключевых игроков своей сборной.

Трансферный период в российской футбольной премьер-лиге заканчивается в ночь с 31 августа на 1 сентября.

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