Российский футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что его бригада подтвердила свой международный уровень в двух центральных матчах первых туров чемпионата России.

Карасев с помощниками судили матчи «Динамо»–«Спартак» (2:2) и ЦСКА–«Локомотив» (1:3).

Арбитр отметил, что впервые в своей практике ему пришлось судить две принципиальные встречи.

«Обе игры — дерби, из-за чего было еще тяжелее, более напряженно, потому что это топовые клубы, к которым повышенное внимание со стороны болельщиков и специалистов», — приводит слова Карасева ТАСС.

По его мнению, бригаде удалось показать свой международный уровень, отработав «достаточно ровно».

«Мы очень довольны, что за эти дни показали такую работу. Надеемся, в дальнейшем мы не опустимся ниже этого уровня», — резюмировал судья.

Сергей Карасев в прошлом сезоне был признан лучшим арбитром России. В последние годы он является единственным российским арбитром, которого привлекают к судейству международных турниров.

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