«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги.

Прошедший в Химках матч завершился со счетом 2:2. Счет открыл на 29-й минуте Куинси Промес, преимущество «Спартака» удвоил Луис Адриано на 32-й минуте.

Футболисты «Динамо» смогли отыграть один мяч на 54-й минуте усилиями Кирилла Панченко, а на третьей добавленной к основному времени матча минуте ничейного для динамовцев результата смог добиться Александр Ташаев.

23 июля «Спартак» встретится с «Уфой», «Динамо» в этот же день примет «Урал».