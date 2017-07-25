В минувшие выходные прошел 2-й тур чемпионата России среди команд Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/2018, в котором неожиданно потеряли очки два московских клуба — «Спартак» и «Динамо».

Так, действующий чемпион России «Спартак» пока не одержал ни одной победы в нынешнем розыгрыше национального первенства. Сначала подопечные Массимо Карреры, ведя в счете 2:0, позволили «Динамо» сравнять счет (2:2). А затем на выезде сыграли нулевую ничью с «Уфой».

— Преувеличивать проблему после ничьей в Уфе я бы не стал, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — У «Спартака» был очень непростой график. Тяжелый матч на Суперкубок России против «Локомотива» со 120 минутами, включившими в себя дополнительное время. Команда с трудом обошла «железнодорожников» и выиграла титул, что привело к определенной эмоциональной выхолощенности. А затем была упущенная победа над «Динамо», где в целом «Спартак» играл на фоне этой усталости, что при счете 2:0 привело к желанию закончить матч в экономном варианте. В итоге красно-белыми была отдана инициатива, которую в таких матчах вернуть тяжело.

В Уфе Массимо Каррера произвел значительные перестановки в составе, отправив в запас нескольких ведущих игроков, сыгравших одну из ключевых ролей в выигрыше золота в прошлом сезоне.

— Там искусственный газон, и далеко не все футболисты по состоянию здоровья могли на нем играть, — добавил Бышовец. — Сказалась ротация состава в виде отправки на скамейку запасных Ильи Кутепова, Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, а также тяжелый график — «Спартак» за 10 дней провел три матча. Пока команда еще не вошла в ритм, чтобы выдерживать такую нагрузку — часть ведущих игроков участвовала в Кубке Конфедераций, не получив должного времени на восстановление после эмоционально тяжелого прошлого сезона. «Уфа» этим воспользовалась, выбрала грамотную тактику и добилась ничейного результата. При этом моментов для взятия ворот «Спартак» создал немало, но реализация подвела.

Вернувшееся в РФПЛ после годичного перерыва московское «Динамо» выдала многообещающий старт, сумев спасти встречу со «Спартаком» на последней минуте. Однако в домашней встрече с «Уралом» бело-голубые весь матч с трудом «взламывали» оборону гостей, но созданные моменты реализовать не смогли. В результате в конце игры, когда дело шло к ничьей, полузащитник екатеринбургской команды Георгий Чантурия забил курьезный гол — его навес с правого фланга, минуя всех полевых игроков, обернулся попаданием мяча в дальний угол ворот Антона Шунина.

— Если играешь дома против не самого сильного соперника, нужно забивать в тех голевых моментах, которые создаешь, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Хозяева в этом матче свои возможности не реализовали и тем самым обрекла себя на потери очков. А курьезный гол в концовке стал своего рода моральной расплатой за расточительность. Понятно, что с «Уралом» атаковать сложнее, чем со «Спартаком», против которого была возможность играть вторым номером.

По мнению эксперта, лишь с выходом на замену Евгения Луценко на 78-й минуте у «Динамо» стала стабильно получаться игра в атаке.

— С командой Екатеринбурга пришлось рисковать, а «Урал» ждал своего шанса, — продолжил Силкин. — В пропущенном голе кого-то винить сложно, но, когда в штрафную подается мяч, один игрок обязательно должен находиться на ближней штанге и играть по мячу. А получилось так, что все футболисты «Динамо» распределили, каких игроков «Урала» закрывать — каждый удерживал своего оппонента. В результате об уральских игроках позаботились, а про мяч забыли. И в той сутолоке, которая была перед воротами, Антон Шунин вмешаться в игру не мог. Кроме того, в атаке у «Динамо» в ходе матча также были проблемы. Тот вертикальный футбол, в который хочет играть нынешний тренерский штаб команды, стал получаться только с выходом Луценко.

В середине первого тайма из-за сотрясения мозга поле был вынужден покинуть опорный полузащитник Самба Соу, один из трех новичков «Динамо», пришедших в клуб в прошедшее межсезонье. Помимо него, бело-голубые обновили состав центральным защитником Тони Шуньичем и нападающим Вандерсоном.

— В любую «предсезонку» нужно по одному новичку в каждую линию, — подчеркнул Силкин. — И «Динамо» сейчас в таком состоянии, что ему нужно усиление. Шуньич и Вандерсон — скорее, латание дыр. Тот же Владимир Рыков в защите, на мой взгляд, может выступить не хуже Шуньича. А на стандартах даже лучше. От оценок Самбы Соу воздержусь — пока он не так много сыграл, чтобы адекватно воспринимать его возможности и понимать, насколько его травма ударит по «Динамо». Ему еще предстоит показать «товар лицом». Поэтому ждем его выздоровления и следующего выхода на поле.

Ранее руководство «Динамо» озвучило на сезон задачу занять 8–12 место в РФПЛ.

— Мнение по первым двум турам о перспективах «Динамо» у меня уже сформировалось: предстоит борьба за выживание, — резюмировал Силкин. — Пока не вижу, за счет чего команда поднимется выше десятого места. Все-таки не надо забывать, что в прошлом году она комплектовалась с учетом выхода в РФПЛ. «Динамо» задачу выполнило, получив для ее решения состав, которого никто в ФНЛ не имел. Но в премьер-лиге другой футбол. Здесь все быстрее и умнее. И даже для задачи «не вылететь» нужно очень серьезно прибавлять.

В 3-м туре «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром», а «Динамо» поедет в Грозный к «Ахмату».

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