В рамках первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) состоится московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». Красно-белые подходят к этому матчу в статусе действующих чемпионов России, а «Динамо» проведет первую игру после возвращения в элиту. В сезоне-2015/16 бело-голубые впервые в своей истории выбыли из высшего дивизиона, однако под руководством Юрия Каливинцева смогли выиграть первенство Футбольной национальной лиги и вновь вернуться в РФПЛ.

По мнению экс-главного тренера «Динамо» Сергея Силкина, футболисты «Спартака» провели хороший матч против «Локомотива» за Суперкубок России.

— Видно, что красно-белые не утратили позитивного настроя, появившегося у них в результате триумфа в прошлом сезоне. А выигрыш Суперкубка только добавил команде Карреры уверенности, что усложняет задачу «Динамо». Все-таки игроки бело-голубых уступают своим оппонентам в классе. Но матчи со «Спартаком» для динамовцев всегда имеют принципиальное значение. Этот фактор, а также эмоции соскучившихся по премьер-лиге игроков дополнительно мобилизуют их на серьезную борьбу. Думаю, что встреча будет зрелищной. Динамовцам важно быть готовыми к очень качественному прессингу «Спартака». Поэтому нужно исключить или хотя бы свести к минимуму ошибки на своей половине поля при выходе из обороны в атаку, — сказал «Известиям» Сергей Силкин.

По мнению чемпиона СССР, призера Олимпийских игр Сергея Шавло, игрокам «Спартака» может не хватить «свежести».

— Учитывая сложный матч за Суперкубок, закончившийся в дополнительное время, футболистам «Спартака» будет тяжело физически спустя четыре дня отыграть против мотивированного «Динамо», — заявил «Известиям» Сергей Шавло. — Им придется приложить сверхусилие, чтобы добиться положительного результата. В целом по Суперкубку можно сказать, что команда еще не вкатилась в сезон и будет прибавлять, но сама игра выглядела убедительной. Кроме того, индивидуальный класс футболистов у «Спартака» выше, чем у «Локомотива», и эта разница сказалась в дополнительное время.

«Динамо» пока скромно проводит трансферную кампанию, ограничившись подписанием контрактов с защитником Тони Шуньичем и нападающим Франсиску Вандерсоном.

— Трудно сказать, насколько удачной можно считать селекцию — игроки приобретены качественные, но как они впишутся в игру «Динамо», покажет только время, — отметил Сергей Силкин. — На мой взгляд, очень важно, чтобы у команды заиграли фланги. Роль крайних хавбеков, их способность смещаться к штрафной площади соперника, обыгрывать оппонента один в один сейчас крайне важны в футболе, что показал Кубок конфедераций-2017. В прошлом сезоне в ФНЛ у «Динамо» не то чтобы были слабые края, но из командных действий они часто выпадали, отставая от других позиций.

При этом Сергей Шавло считает, что бело-голубые сейчас крайне непредсказуемы.

— Команда только вернулась из ФНЛ, будет пытаться доказать, что ее вылет был случайным, но пока неясно, что «Динамо» собой представляет, — подчеркнул ветеран «Спартака». — При этом значительного усиления состава в межсезонье не произошло, но зато сочетания игроков стабильны, имеется достаточная сыгранность, которая может помочь в матчах РФПЛ.

«Спартак» также пока сдержанно ведет себя на трансферном рынке, ограничившись лишь подписанием контракта с правым защитником Марко Петковичем.

— Трансферный рынок сейчас перегрет, поэтому трудно найти качественных игроков за адекватные деньги, — продолжил Сергей Шавло. — Наверняка «Спартак» будет усиливаться, но вынужден выверять каждый шаг, чтобы избежать ненужных финансовых потерь. Плюс финансовый фейр-плей УЕФА сдерживает. Поэтому новых трансферов стоит ждать ближе к Лиге чемпионов и закрытию летнего трансферного окна, когда футболисты и их агенты будут в более жестких временных рамках по трудоустройству, поэтому станут чуть сговорчивее.

В июне председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил «Известиям», что задача футбольного клуба бело-голубых на предстоящий сезон — занять с восьмого по двенадцатое место в турнирной таблице.

— Сейчас трудно говорить о конкретных задачах команды, поскольку мы еще не знаем ее реальных возможностей, -— резюмировал Сергей Силкин. — Очень многое будет зависеть от старта чемпионата. Если он будет удачным и «Динамо» избежит глупых потерь очков, то это придаст позитивный эмоциональный фон, добавит куража игрокам, которые в этом случае смогут попытаться добиться серьезного успеха. Если же что-то пойдет не так, и возникнет серия обидных поражений, сезон может получиться скомканным.

Матч «Динамо»–«Спартак» пройдет на «Арене Химки». Начало в 19:30 мск.

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