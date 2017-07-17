На стадионе в Черкизово «Спартак» победил «Локомотив» в матче за Суперкубок России (2:1) и впервые выиграл этот трофей. Ранее красно-белые трижды боролись за Суперкубок и все три раза проигрывали ЦСКА (2004, 2006, 2007). Для главного тренера «Спартака» Массимо Карреры этот трофей стал вторым за последние три месяца. В мае 53-летний итальянский специалист привел московский клуб к победе в чемпионате России.

Перед началом матча его организаторы были обеспокоены состоянием поля из-за случившегося в середине дня ливня, но газон выдержал атаку стихии, а вечером, когда началась встреча, осадки уже не беспокоили участников игры.

— Вечером погода была очень хорошая, что позволило обеим командам показать достойную игру, — заявил «Известиям» президент РФПЛ Сергей Прядкин. — Я думаю, что это было достойное открытие сезона, которое понравилось зрителям.

Игру за Суперкубок России посетили 24,5 тыс. зрителей. Это был первый официальный матч в Москве после прошедшего в июне Кубка конфедераций, предваряющего намеченный на лето 2018 года чемпионат мира.

— Я надеюсь, что Кубок конфедераций даст скачок к росту посещаемости на внутренней арене, — продолжил Сергей Прядкин. — На Суперкубке России было мало свободных мест. Верю, что и на чемпионате России эта тенденция продолжится. Информация, что посещаемость нашего национального первенства падает, не является достоверной. Она просто не растет. На протяжении последних пяти лет посещаемость игр РФПЛ колеблется в районе отметки в 12–13 тыс. зрителей. Но сейчас в связи с чемпионатом мира должен быть рост. Мы сделали для этого всё возможное и невозможное.

Матч «Спартака» и «Локомотива» прошел в жесткой борьбе. Территориальное преимущество было на стороне красно-белых, но именно «железнодорожники» создали первый голевой момент, когда в первом тайме после навеса со штрафного Джефферсон Фарфан ударил головой, но мяч попал в перекладину. «Спартак» несколько раз был близок к взятию ворот, но всякий раз безукоризненно действовал защитник «Локо» Соломон Кверквелия. В конце основного времени уже красно-зеленые осуществили несколько хороших атак, но этот промежуток был омрачен неоднозначным решением арбитра Владислава Безбородова, не ставшего удалять форварда «Спартака» Луиса Адриано за удар ногой лежачего игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

Это вызвало бурный протест со стороны главного тренера команды Юрия Семина. Особенно после того, как бразилец в дополнительное время открыл счет в результате контратаки.

— Только видеоповторы могут спасти российский футбол. Ведь сегодня Луис Адриано должен был получить вторую желтую и удаление. И вдруг неожиданно желтую получает Баринов. За что?! Никто не понимает. Судья говорит, что должен был дать две красные карточки — Адриано и Тарасову. А Тарасову за что? И если ты говоришь, что должен был, тогда дай по-честному! Судья испортил полностью матч, — резюмировал на пресс-конференции Юрий Семин.

За семь минут до конца преимущество «Спартака» удвоил Квинси Промес. Тут же Мануэль Фернандеш со штрафного сократил отставание, но спасти игру «Локо» уже не смог.

— Впечатления от победы самые фантастические, — сказал «Известиям» владелец красно-белых Леонид Федун. — Это мой Суперкубок. При мне «Спартак» уже в четвертый раз участвовал в этом матче, и вот с четвертого раза удалось завоевать этот титул. Для нашего клуба это первый в его истории выигранный Суперкубок, что очень важно для болельщиков, игроков, тренеров, руководства. Теперь думаем о предстоящей 18 июля первой игре в чемпионате.

Первый тур национального первенства стартовал уже на следующий день после Суперкубка.

— Ожидания от старта самые позитивные — хотелось, чтобы чемпионат уже побыстрее начался, — заключил Сергей Прядкин. — Это предстартовый сезон перед домашним чемпионатом мира в нашей стране, поэтому нынешний розыгрыш национального первенства будет особенно важным.

Во вторник «Спартак» в первом туре чемпионата России сыграет на «Арене Химки» против московского «Динамо». «Локомотив» в этот же день примет у себя дома тульский «Арсенал».

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