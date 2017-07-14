В пятницу вечером в Москве состоится открытие футбольного сезона. Чемпион страны «Спартак» сыграет с обладателем Кубка «Локомотивом» за Суперкубок России.

По информации «Известий», футболисты и тренерский штаб «железнодорожников» будут добираться до стадиона своим ходом. Красно-зеленые собираются воспользоваться общественным транспортом и доехать до арены по Московскому центральному кольцу (МЦК). Такое решение было принято тренерским штабом «Локомотива», чтобы избежать пробки.

— Учитывая обстановку на дорогах в пятницу вечером, такой вариант рассматривается. Удобство МЦК бесспорно, — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Отметим, в прошлом сезоне «железнодорожники» уже пользовались услугами МЦК перед одним из матчей чемпионата России. Тогда красно-зеленые в рамках 7 тура РФПЛ уступили «Уфе» (0:1).