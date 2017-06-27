Руководство московского «Динамо» не будет ставить амбициозных задач перед командой на предстоящий сезон. По информации «Известий», после возвращения клуба из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за шлейфа многомиллиардных финансовых обязательств предыдущих лет бело-голубые планируют комплектоваться скромно и нацелены сохранить прописку в Российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ) без участия в стыковых матчах.

— Место в середине турнирной таблицы станет удовлетворительным результатом для «Динамо» в ближайшем сезоне, — рассказал «Известиям» источник в совете директоров клуба. — С учетом переходного периода в финансово-хозяйственной деятельности клуба и общества это станет оптимальным вариантом. К решению еврокубковых задач команда пока явно не готова.

За комментариями «Известия» обратились непосредственно к высшему руководству бело-голубых. Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» (главного учредителя ФК) Владимир Стржалковский подтвердил, что в новом сезоне перед футбольным клубом не будет стоять грандиозных планов.

— Задача не будет сверхамбициозной — нужно оказаться в диапазоне с 8 по 12 место в таблице, — сказал «Известиям» Владимир Стржалковский. — Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определенный подготовительный период, собрать состав. Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи.

Кроме того, председатель ВФСО отметил, что ставить более высокие цели пока сложно из-за нерешенных вопросов с УЕФА по финансовому Fair-Play. В 2015 году комиссия по финконтролю европейской футбольной конфедерации выявила у «Динамо» существенные нарушения критериев безубыточности. Речь шла о завышении клубом рыночной стоимости спонсорского контракта с банком ВТБ, который на тот момент выделял бело-голубым около 4 млрд рублей в год, а также о превышении долей зарплат футболистов (более 70%) в своем бюджете. В июне 2015 года арбитражная инстанция УЕФА не допустила «Динамо» до участия в Лиге Европы, куда команда попала по спортивному принципу.

— Мы пока не решили проблему возможности выступления в еврокубках, — пояснил Владимир Стржалковский. — Мы по-прежнему под санкциями за нарушение норм финансового Fair-Play УЕФА. Не решив этот вопрос, биться за место в еврокубках не имеет смысла. Даже если команда через силу этого добьется, то мы все равно получим отказ от УЕФА в выдаче лицензии на выступление в Лиге Европы, что не нужно ни «Динамо», ни России.

Бывший президент и председатель совета директоров футбольного «Динамо» Геннадий Соловьев выразил сожаление, что перед столичным клубом не ставятся более амбициозные задачи.

— Большая трагедия, что великое имя «Динамо» связывается не с большими чемпионскими задачами, а всего лишь с борьбой за выживание или местом в середине таблицы, — заявил «Известиям» Геннадий Соловьев. — Разумеется, это не соответствует истории «Динамо», но понимаю нынешних его руководителей, столкнувшихся с колоссальными финансовыми и организационными проблемами, доставшимися от предшественников. Надеюсь, ВФСО «Динамо» и руководству клуба удастся разгрести все эти завалы, и в будущих сезонах клуб сможет ставить перед собой самые высокие цели.

После катастрофического результата в сезоне 2015/2016, когда бело-голубые впервые в 80-летней истории чемпионатов СССР и России покинули высший дивизион, команда радикально обновила состав. В сентябре перестановки коснулись и руководства — председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» стал бывший заместитель министра экономического развития и торговли РФ Владимир Стржалковский, а гендиректором футбольного клуба — занимавший ранее аналогичный пост в «Кубани» Евгений Муравьев. По итогам сезона 2016/2017 московское «Динамо» вернулось в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ с огромным отрывом от ближайшего преследователя — «Тосно».

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