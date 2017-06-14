Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может покинуть питерский клуб и перейти в «Ростов» или «Динамо».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, 27-летний футболист хочет получать более стабильную игровую практику и раздумывает над своим уходом. В то же время руководство сине-бело-голубых хочет сохранить полузащитника в составе клуба.

Артур Юсупов является выпускником футбольной академии имени Юрия Коноплева. В конце 2008 года молодой футболист оказался в столичном «Динамо», но сразу закрепиться в основном составе команды ему не удалось. Позже он на правах аренды перешел в подмосковные «Химки», а затем вернулся в Москву и закрепился в составе бело-голубых.

Летом 2015 года на правах свободного агента он присоединился к «Зениту». В минувшем сезоне Юсупов провел 17 матчей в чемпионате России и отметился одним голом.

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