Два клуба РФПЛ хотели подписать игрока «Ювентуса» Паскуато
Форварда итальянского «Ювентуса», выступающего на правах аренды за самарские «Крылья Советов», Кристиана Паскуато могли подписать два клуба РФПЛ, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Отмечается, что интерес к футболисту проявляли грозненский «Ахмат» и «Уфа». Однако в ближайшее время Паскуато станет игроком польской «Легии».
В минувшем сезоне 27-летний нападающий забил пять голов и отдал восемь результативных передач в чемпионате России.