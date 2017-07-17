Форварда итальянского «Ювентуса», выступающего на правах аренды за самарские «Крылья Советов», Кристиана Паскуато могли подписать два клуба РФПЛ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что интерес к футболисту проявляли грозненский «Ахмат» и «Уфа». Однако в ближайшее время Паскуато станет игроком польской «Легии».

В минувшем сезоне 27-летний нападающий забил пять голов и отдал восемь результативных передач в чемпионате России.