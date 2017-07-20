МИД России инициирует создание Международной ассоциации молодых дипломатов (МАМД). На новой площадке, которая начнет свою работу в 2018 году, сотрудники дипведомств из разных стран смогут обмениваться мнениями по главным мировым проблемам. Об этом «Известиям» рассказал председатель Совета молодых дипломатов (СМД) МИД России Константин Колпаков. В перспективе новая структура может стать международной организацией, аккредитованной при ООН.

Создание МАМД — одна из основных тем Форума молодых дипломатов (ФМД) евразийского пространства, проходящего в Москве с 20 по 21 июля 2017 года. Как рассказал «Известиям» председатель СМД МИД России Константин Колпаков, новая площадка позволит регулярно обсуждать проблемные вопросы международной повестки.

— Она начнет работать в 2018 году и объединит действующих молодых сотрудников МИД из разных стран. Сейчас количество конфликтов в мире только растет. Постоянный контакт между молодыми сотрудниками внешнеполитических ведомств может так или иначе способствовать снижению градуса напряженности , — отметил дипломат.

Первый зампредседателя СМД МИД России Арег Агасарян в беседе с «Известиями» сказал, что в перспективе ассоциация должна получить статус международной организации, аккредитованной при ООН.

Идею создания МАМД оценил глава МИД России Сергей Лавров. Организация имеет также поддержку большинства стран СНГ, государств — членов БРИКС и Организации исламского сотрудничества. Сейчас идет процесс определения формата функционирования ассоциации, ее компетенции, составляются уставные документы, а также обсуждается вопрос, где разместить ее штаб-квартиру.

— Мы активно сотрудничаем уже сейчас. У нас подписано соглашение с СМД МИД России, в рамках которого мы на постоянной основе проводим совместные консультации, — сказала председатель СМД при МИД Абхазии Астанда Патарая.

Ранее «Известия» сообщали о созыве первого международного ФМД, который состоится в октябре 2017 года в Сочи на всемирном фестивале молодежи и студентов. В перспективе также рассматривается создание ФМД при участии стран АСЕАН, ФМД Латинской Америки и ФМД Северной Америки.

На сегодняшний день уже состоялось 10 различных региональных форумов: три включали страны евразийского пространства, два «европейских» форума с участием делегаций из Польши, Сербии, Германии и других государств, два форума с участием делегаций из Организации исламского сотрудничества и три форума в рамках БРИКС.

Нынешний, четвертый, ФМД евразийского пространства проходит при участии восьми стран: Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии (представители Ташкента и Кишинева участвуют впервые). Основными темами форума являются информационная безопасность и информационные технологии в дипломатии. По итогам планируется принятие декларации, которая будет предоставлена главам МИДов каждой из стран.

— Форум молодых дипломатов — это уникальная площадка. Ведь молодые дипломаты — это те, кто придут во внешнюю политику после нас. Должны быть преемственность и понимание задач, путей решения проблем, которые сейчас актуальны. Кроме того, с помощью дискуссии на форуме мы получаем обратную связь от молодого поколения, что помогает нам лучше решать задачи, стоящие перед нами, — рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.