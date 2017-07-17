20–21 июля 2017 года в Москве пройдет четвертый Форум молодых дипломатов. В нем примут участие представители Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Встречи с делегатами проведут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В этом году основной темой форума станут «Информационные технологии в современной дипломатии». Участники обсудят вопросы применения информационных технологий, обеспечения кибербезопасности в дипломатической деятельности, текущие международные проблемы, обменяются мнениями относительно путей их решения.