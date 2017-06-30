Москва ждет от Госдепартамента США письменных разъяснений, каким образом американская сторона намерена разрешать кризис, возникший из-за скандала вокруг российской дипломатической собственности в Америке. Об этом «Известиям» сообщили источники в МИД России. Доступ к двум жилым комплексам — загородным дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке — был закрыт еще администрацией Барака Обамы в 2016 году, однако и после смены власти команда уже нынешнего главы Белого дома до сих пор не вернула российскую собственность. Выждав полгода, Москва подготовила перечень ответных мер, однако дала властям Штатов возможность решить проблему. В случае если выход не найдут в ближайшее время, под угрозой будет дача американского посольства в Серебряном Бору и складское помещение в Москве.

Ситуацию с российской собственностью в США в МИД РФ считают нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, поскольку фактически администрация Барака Обамы посягнула на дипломатический иммунитет. В конце декабря 2016 года, когда Вашингтон в одностороннем порядке выслал из страны 35 дипломатов, Москва решила не отплачивать американцам той же монетой, и зеркальные санкции введены не были. А президент России Владимир Путин даже пригласил на Кремлевскую елку детей американских дипломатов. Однако новый американский лидер Дональд Трамп и его команда за полгода так и не предприняли никаких шагов, чтобы исправить ситуацию.

По информации высокопоставленных источников «Известий» в российских дипломатических кругах, пакет зеркальных мер уже подготовлен, и Россия, не желая прибегать к крайним мерам и обострять ситуацию, дает Вашингтону «дополнительное время» для решения вопроса и возврата дипдач в США. Собеседники "Известий" объяснили это тем, что недавно американская сторона пообещала в ближайшее время направить в МИД предложения, каким образом Вашингтон собирается положить конец дипкризису, поэтому в Москве и решили «пока подождать».

Кроме того, до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге осталось чуть больше недели. До сих пор непонятно, в каком формате лидеры двух держав проведут переговоры, но в обеих столицах отмечают, что «на полях» два президента так или иначе "пересекутся", «поскольку сложно этого не сделать, находясь на одной площадке в одно и то же время». Поэтому, по словам российских дипломатических источников, фактически у американцев осталась неделя.

Еще один собеседник «Известий» в дипломатических кругах России пояснил: если говорить об американской дипсобственности в России, то под ответные санкции могут попасть дача в Серебряном Бору и складское помещение в Москве. Источник уточнил, что посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге, скорее всего, трогать не будут. Резиденция посла США в Спасо-хаусе в Москве также не подпадет под санкции.

— Если идет речь об ответных мерах на неправовые действия, не вижу ничего зазорного, чтобы действовать зеркально. Даже если наши ответные меры будут противоречить конвенции. Любезничать и стараться остаться в пределах международного права, когда американцы его столь беззастенчиво нарушают, когда у них было полгода для того, чтобы эту ситуацию исправить, не вижу смысла, — сказал «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев , добавив, что о конкретных ответных мерах ему ничего не известно.

По словам сенатора, Москва рассчитывала, что новая администрация в Вашингтоне отменит решение по собственности и высылке дипломатов, но этого не произошло.

— Сколько можно еще ждать? Я не готов отвечать за американцев, но думаю, что отменить решение администрации Обамы было в компетенции Трампа. Но почему он этого не сделал, мне непонятно, — заключил Константин Косачев.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев пояснил «Известиям», почему Дональд Трамп до сих пор не избавился от негативного наследия Барака Обамы. Прежде всего проблема в том, что за полгода ни президент, ни госсекретарь не смогли до конца сформировать команду. В Госдепартаменте и Белом доме не хватает ответственных специалистов, которые бы отвечали в том числе и за связи с Россией.

— Вторая причина — политическая. Всё, что связано с Россией, пока что для администрации Трампа токсично. Что бы он ни сделал — в худшую или в лучшую сторону, — будет интерпретироваться против него. Трамп старается эти вопросы откладывать. И в-третьих, до проведения встречи на высшем уровне трудно говорить об уступках , — считает политолог.