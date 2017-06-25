Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, на выходе из которого настаивает ряд американских конгрессменов, соответствует национальным интересам США. Так считают в Госдепартаменте и Пентагоне. С этим согласны опрошенные «Известиями» российские политики и эксперты. По их мнению, исполнительная власть Соединенных Штатов, скорее всего, не пойдет на поводу у американских законодателей. Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, а подобные предложения конгрессменов могут ухудшить отношения Вашингтона и его союзников в Европе.

Все инициативы конгресса, касающиеся России, направлены не «на существо той или иной проблемы», а на создание неудобных ситуаций для президента Дональда Трампа, заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, выход из договора «ничего не добавит американской национальной безопасности». Но при этом приведет к развертыванию в Европе ракет США средней и меньшей дальности, нацеленных на Россию, и российских ракет — направленных на европейских партнеров Соединенных Штатов.

— Эта инициатива невыгодна из соображений трансатлантической солидарности и создает дополнительную напряженность в отношениях США и их союзников. Белый дом и Пентагон будут отвергать эту инициативу, что станет дополнительной водой опять-таки на мельницу тех, кто обвиняет Трампа в особых симпатиях к России. Это не имеет ни малейшего отношения ни к национальным интересам, ни к российско-американским отношениям. Речь идет о возне в американском истеблишменте против Трампа, — считает Константин Косачев.

Несколько членов конгресса США потребовали от администрации Дональда Трампа выйти из ДРСМД, поскольку Россия якобы давно не выполняет положения договора. В частности, республиканец Майк Роджерс назвал безответственным соблюдение документа, поскольку Москва якобы «оставила далеко позади» это соглашение. Стоит отметить, что предложение конгрессменов не имеет никакого отношения к исполнительной власти Соединенных Штатов. Более того, издание Politico отмечает: в Госдепартаменте и Пентагоне считают, что выполнение договора — «в национальных интересах» США.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, именно США на самом деле нарушают ДРСМД, размещая в Европе под видом ПРО пусковые установки, которые при необходимости можно будет оснастить «томагавками».

—Выйти из ДРСМД — это, по их мнению, втянуть Россию в новый виток гонки вооружений, заставить переформатировать экономику, увеличить нагрузку на бюджет и создать условия для внутрироссийских волнений. Но гонка вооружений нам неинтересна. Например, доработанная РЛС «Воронеж» сегодня не только предупреждает о ракетном ударе, но и обнаруживает крылатые ракеты за 2000 км. У нас есть чем защититься и противодействовать, — заверил «Известия» сенатор, добавив, что реагировать на подобные заявления надо и в комитете СФ по обороне в ближайшее время состоится обсуждение этой проблемы.

За последние годы Москва и Вашингтон не раз заявляли о взаимных претензиях по несоблюдению тех или иных пунктов ДРСМД. Что, как отмечают эксперты, не добавляло стабильности режиму контроля над вооружениями. Но с приходом Дональда Трампа появилась надежда, что двум державам удастся вернуть к жизни этот договор. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов пояснил «Известиям»: если нарушится этот договор, то под угрозой окажутся и остальные документы, «включая договоры о контроле над стратегическими вооружениями».

— Москва и Вашингтон давали сигналы, что никто не заинтересован в отказе от договора. Ведь на этом поле можно было бы очень серьезно продвинуться в сторону нормализации и выстраивания прагматичных отношений между Россией и США. Но из-за внутриполитической ситуации в Вашингтоне этого не получается. Поэтому подобные заявления конгрессменов — внутренние дела США, которые могут иметь серьезные внешние последствия , — полагает Дмитрий Данилов.