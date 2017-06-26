США выступают за включение региональных филиалов «Аль-Каиды» и ИГИЛ (деятельность организаций запрещена в России) в список террористических организаций ООН. Об этом «Известиям» рассказали высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах. Эксперты отмечают, что в случае поддержки такого предложения Вашингтон в соответствии с американским законодательством получит возможность инициировать специальные операции на территории третьих стран. То есть за счет расширения списка террористических организаций американцы намерены легализовать - прежде всего для самих себя - вмешательство в дела других государств.

Россия и ряд других стран, в частности, Египет, выступают против предложений США, опасаясь попыток Вашингтона вмешаться в их внутренние дела. Об этом «Известиям» также рассказали российские дипломатические источники.

- Резко против этого выступает, в частности, Египет, который борется с "Аль-Каидой" на Синайском полуострове. В Каире считают, что включение регионального отделения "Аль-Каиды" в международный список будет означать признание неспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно , - отметил один из собеседников.

Он также добавил, что скептически к идее относятся и в России , поскольку группы террористов, аффилированные с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, как правило немногочисленны, и власти в состоянии справиться с ними самостоятельно, без чьей-либо помощи.

У «Аль-Каиды» действительно есть ряд региональных филиалов. Самые известные из них, помимо «Аль-Каиды на Синайском полуострове» – «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Аль-Каида на Аравийском полуострове». Количество организаций, присягнувших на верность ИГИЛ, исчисляется десятками (например, в России это «Вилаят Кавказ»). При этом лишь некоторые из них входят в список террористических организаций ООН.

В целом проблема классификации структур, ведущих вооруженную борьбу, стоит довольно остро в связи с тем, что на днях было создано новое Контртеррористическое управление ООН. Пока остается неясным, как государства будут договариваться - какие именно структуры признавать террористическим. В ряде случаев одна и та же организация признается террористической одной страной, но не ООН или другой страны. Например, ливанское движение «Хезболлах» в США, Израиле и некоторых других государствах считают террористическим, а в России – нет. То же самое касается Рабочей партии Курдистана, с которой как с террористической организацией борется Турция, а в Тель-Авиве к ней относятся лояльно.

По мнению военного аналитика Антона Лаврова, стремление США расширить список террористических организаций ООН объясняется не благими намерениями, а желанием легализовать - в соответствии с американским законодательством – возможность вмешательства в дела других государств.

- Формально Пентагон не имеет права скрытно действовать на территории третьих стран без объявления войны. Но еще в 2001 году юристы американского военного ведомства придумали лазейку, как обойти этот запрет. И поэтому сейчас отдельные спецподразделения могут проводить «черные» операции на территории других государств, где базируются террористические организации. Но недавно произошел казус. Стало известно, что Пентагон самостоятельно, без согласования, составлял списки таких организаций и вел против них операции. Поэтому сейчас спецподразделения, подконтрольные ведомству, имеют право работать только против тех террористических организаций, которые признаны таковыми ООН , - пояснил Антон Лавров.

По словам эксперта, речь идет прежде всего о новой спецслужбе - Joint Special Operation Command (JSOC, Объединенное командование специальных операций). В его состав, помимо элитных отрядов спецназа, входят разведывательные подразделения и даже свой флот ударных беспилотников. Задача JSOC - выслеживание и ликвидация угрожающих интересам США лиц и организаций по всему миру. Напомним, что именно JSOC спланировало и осуществило ликвидацию лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. При этом командование и Пентагон не ставят в известность о своих действиях руководство стран, где на территории которых проводят свои операции.