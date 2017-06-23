Международная коалиция во главе с США заявила, что не видит вмешательства аль-Багдади в операции против террористов в Мосуле и Ракке. Об этом сообщил представитель коалиции Райан Диллон в ходе брифинга для журналистов.

По информации коалиции, если лидер «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) всё еще жив, то он не в состоянии влиять на ход операций ИГ.

«У меня нет никаких особых конкретных подтверждений, что он еще жив, мы, в частности, ожидаем, что даже если он еще жив, он не в состоянии влиять на то, что сейчас происходит в Ракке или Мосуле», — приводит цитату Диллона «РИА Новости».