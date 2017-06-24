Военным судом США предъявлены обвинения по семи статьям Инсепу Нурджаману, известному также как Хамбали. 53-летний мужчина обвиняется в причастности к терактам 2002 года на Бали и 2003 года в Джакарте, сообщает газета Miami Herald.

Хамбали с 2006 года находился в американской тюрьме Гуантанамо без предъявления обвинений. В 2016 году специальная правительственная комиссия рассмотрела его дело и оставила узника в заключении как несущего угрозу безопасности США.

Предполагаемый лидер группировки «Джемаа Исламия» получил прозвище «азиатский Бен Ладен» после того, как его заподозрили в причастности к масштабным терактам в Индонезии. В 2002 году в результате взрывов у ночных клубов на Бали погибли 202 человека. Год спустя теракт в отеле Marriott в Джакарте унес жизни 12 человек.