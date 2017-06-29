Россия инициирует создание новой площадки под эгидой министерства иностранных дел – Международного форума молодых дипломатов. Об этом «Известиям» рассказал председатель Совета молодых дипломатов (СМД) МИД России Константин Колпаков. По его словам, инициативу поддерживает руководство внешнеполитического ведомства страны. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, это хорошая площадка для расширения кругозора, «возможность посмотреть на мир глазами партнеров».

О формировании новой площадки будет объявлено в октябре 2017 года в Сочи на всемирном фестивале молодежи и студентов. Константин Колпаков рассказал "Известиям", что если раньше форумы молодых дипломатов (ФМД) организовывали по региональным направлениям, то сейчас планируется пригласить представителей всех стран.

- ФМД проходят в закрытом формате и имеют неформальный характер, что позволяет обсуждать довольно деликатные темы. Благодаря постоянным встречам молодых специалистов возникает возможность давать предложения по урегулированию того или иного конфликтного вопроса еще до того, как ситуация начнет обострятся , - отметил дипломат.

Первый ФМД состоялся в 2014 году при участии главы МИД России Сергея Лаврова. На сегодняшний день прошло 10 форумов: три включали страны евразийского пространства, два «европейских» форума с участием делегаций из Польши, Сербии, Германии и других государств, два форума с участием делегаций из Организации исламского сотрудничества и три форума в рамках БРИКС.

Кроме того, с 18 по 21 июля в Москве состоится ФМД евразийского пространства. Уже подтвердили свое участие Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия (в состав делегаций войдет 2-3 дипломата). Лейтмотивом предстоящей встречи будет сотрудничество в области информационных технологий и информационной безопасности.

- Сейчас как никогда важно работать с огромным потоком информации в ежедневном режиме и бороться с лживыми вбросами в информационное пространство, - отметил Константин Колпаков.

В перспективе рассматривается также создание Форума молодых дипломатов (ФМД) при участии стран АСЕАН (региональная организация, включающая десять стран Юго-Восточной Азии), ФМД - Латинской Америки и ФМД - Северной Америки.

Инициатива имеет и поддержку главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также глав профильных комитетов Совета Федерации, Госдумы и Общественной палаты.

- Я совершенно искренне поддерживаю эту инициативу. Это хорошая площадка для расширения кругозора, возможность посмотреть на мир глазами партнеров. Во-вторых, это «мозговой штурм» - совместный поиск новых идей и предложений для руководства соответствующих ведомств. В-третьих, это налаживание личных контактов, которые могут быть весьма продуктивными по прошествии определенного количества лет, когда молодые дипломаты займут более высокие посты, - рассказал "Известиям" председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.