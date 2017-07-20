Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждение вопроса о создании совместной комиссии по кибербезопасности, так как понимают, что без сотрудничества в этой области не обойтись.

По словам Крутских, РФ и США не уходят от необходимости переговоров, «рутинная» работа в этом направлении должна вскоре дать результат. Спецпредставитель отметил, что РФ намерена вести эти переговоры на основе равенства при встречном намерении США.

«Переговоры идут, и последний заезд в Вашингтон заместителя министр иностранных дел России Сергея Рябкова как раз подтверждает, что дипломатия работает, различные предложения друг другу передаются, изучаются. В истории наших отношений были разные периоды, но установление диалога никогда не мешало нормализации как двусторонних отношений, так и международного климата», — сказал Крутских, отметив, что содержание переговоров является величиной куда как более важной, чем формат встреч.

Спецпредставитель отметил, что у Вашингтона есть понимание того, что «мы вместе находимся в одной лодке», что и является основой для совместной работы в области безопасности. При этом тяжелый ход переговоров Крутских назвал проблемой американской администрации, а не Кремля.

Спецпредставитель также призвал не драматизировать рабочий процесс, который хотя и идет трудно, но продвигается, диалог ведется.