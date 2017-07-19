Госдепартамент США планирует закрыть ведомство, ответственное за координацию вопросов кибербезопасности на международном уровне, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что ведомство войдет в бюро по экономическим и бизнес-вопросам. Это означает, что ведомство не будет напрямую отчитываться перед госсекретарем США.

Ранее в СМИ распространились сообщения, что свой пост в конце июля покинет координатор по вопросам кибербезопасности в США, американский дипломат Крис Пейнтер.