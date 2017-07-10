Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите «Большой двадцатки» договорились о создании рабочей группы по кибербезопасности, но детали соглашения не обсуждали, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Я не думаю, что обсуждались конкретные детали. Я думаю, что это просто была дискуссия по угрозам в области киберпространства и вариантах их решения», — сказала Сандерс.

Владимир Путин ранее заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, и создание совместной с США рабочей группы по этому вопросу исключит в будущем какие-либо спекуляции.