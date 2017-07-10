Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил полное согласие с инициативой создания рабочей группы по кибербезопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.

«Трамп на встрече с Путиным в Гамбурге полностью согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности. Но вы знаете, мы никогда ни на чем не настаиваем», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил по итогам саммита G20 в Гамбурге, что в ходе его встречи с американским лидером Дональдом Трампом стороны условились создать рабочую группу по кибербезопасности, которая должна исключить какие-либо спекуляции в этом вопросе.