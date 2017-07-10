Ситуация вокруг вопроса о создании российско-американской рабочей группы по кибербезопасности не отразится на доверии Владимира Путина к Дональду Трампу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в Twitter американского лидера.

Представитель Кремля отметил, что Путин и Трамп «ничего друг другу» не обещали. Он заявил, что стороны лишь выразили готовность совместно работать по этому направлению.

Напомним, ранее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter написал, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности. Этот вопрос он и Владимир Путин обсуждали на встрече в Гамбурге.

«О возможности создания такой группы действительно шла речь. Будет ли она создана или нет — это покажет время», — отметил Песков.