Высокопоставленный американский дипломат Крис Пейнтер, который отвечает за вопросы кибербезопасности, уходит со своего поста.

Как сообщает газета The Hill, Пейнтер покинет должность в конце июля. Пейнтер был назначен координатором по вопросам кибербезопасности в 2011 году.

«Госдеп продолжит отвечать и отдавать приоритет этим важным вопросам, связанным с киберпространством», — сообщает газета со ссылкой на представителя ведомства.

В задачи Пейнтера входила координация дипломатических усилий Штатов по продвижению безопасности в киберпространстве. Дипломат запустил межправительственные дискуссии — «кибердиалоги» — с другими государствами, призванные помочь уменьшить киберугрозы и уровень преступности.