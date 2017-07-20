В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается циклон, который принесет дождливую и пасмурную погоду. Однако к выходным и в дальнейшие дни заметно потеплеет.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что 21 июля в столичном регионе ожидается усиление ветра, местами дождь с грозой. В субботу и воскресенье температура поднимется до 24 градусов тепла, и будет часто появляться солнце. Осадки на выходных возможны, но незначительны.

Комфортная погода сохранится и в первые дни следующей недели, передает «Интерфакс». В понедельник и вторник столбики термометров поднимутся до 25 градусов, на юге Подмосковья может потеплеть до +28.

Вильфанд отметил, что, по данным Гидрометцентра, в июле было зафиксировано только три дня, когда температура превысила показатель 25 градусов.