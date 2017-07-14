Семь лет назад, 14 июля 2010 года, в Москву пришла аномальная жара. В течение всего последующего месяца столбик термометра в городе практически не опускался ниже отметки 30 градусов, а город заволокло смогом от торфяных пожаров. От жары пострадали также все регионы Центральной России. Для жителей столичного региона это была одна из самых запоминающихся природных аномалий после московского урагана 1998 года.

Однако погода и после этого продолжила преподносить сюрпризы — зимы становились всё более неравномерными, а летние месяцы далеко не всегда приносили тепло. Самые яркие капризы столичной и мировой погоды за последние семь лет — в подборке «Известий».

2010-й — год высоких температур

Московское лето 2010-го стало в регионе самым жарким за последние 130 лет. В течение месяца — с начала июля по начало августа, — температура в Москве и практически во всей Центральной России не опускалась ниже +30 градусов. В метро и общественном транспорте она и вовсе достигала +35.

Такие высокие температуры сами по себе плохо сказывались на самочувствии жителей мегаполиса, однако очень быстро сухая погода привела к стремительному распространению многочисленных лесных и торфяных пожаров и в городе стало совсем нечем дышать. Столицу и отдельные районы Подмосковья затянул густой смог от горящих лесов.

Пожары достигли своего пика к началу августа — общая площадь возгораний по всей стране составила около 200 тыс. га. Справиться с большинством из них удалось только в сентябре. Всего, по данным Рослесхоза, за одно лето 2010 года сгорело около 1,5 млн га леса.

29 июля 2010 года официально стало самым жарким днем за всю историю столичных метеонаблюдений — столбик термометра тогда поднялся до 38 градусов.

Зима 2010 года: ледяной дождь

Хотя жаркое лето, безусловно, стало самым запоминающимся сезоном 2010-го, зимой того же года в столичном регионе наблюдалась другая погодная аномалия. Именно тогда впервые жители города и области столкнулись с так называемым ледяным дождем — мокрый снег и дождь сменились резким похолоданием, в результате чего дома, дороги, линии электропередач и деревья оказались скованными коркой льда.

Вскоре это стало одним из привычных явлений столичной зимы, однако в 2010-м такой дождь прошел впервые и с необычайной силой.

В результате пострадало множество деревьев в подмосковных лесах, которые не смогли до конца оправиться от удара стихии. Еще около 4,5 тыс. деревьев было повалено в столице. Кроме того, около 400 тыс. человек оказались без света из-за обрывов ЛЭП. Пострадали в результате непогоды почти 30 человек, как минимум один человек погиб.

Следующий ледяной дождь прошел в Москве в 2013 году.

2012-й: снегопад, накрывший Европу, и желтые облака

Одной из самых холодных за последние десятилетия выдалась зима 2012-го — в начале года температура опускалась до рекордно низких отметок не только в различных регионах России, от Сибири до Ставрополья, но и в странах Европы. В частности, тогда замерзли каналы в Венеции и Амстердаме, хотя обычно в этих городах даже снег зимой — редкость.

В Москве той зимой выпало рекордное количество осадков, которые продолжились и весной — последний сильный (и довольно неожиданный) снегопад прошел в столице в первой половине апреля. В целом же за сезон количество осадков тогда вдвое превысило норму.

А в июле 2012 года москвичи увидели над городом желтые облака. После торфяных пожаров и задымления 2010 года это чуть не вызвало панику, но вскоре выяснилось, что причиной стала песчаная пыль, попавшая в полосу Центральной России из Сахары.

дождь1 Во вторник, 30 июня, в Москве было объявлено штормовое предупреждение Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов дождь2 Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во второй половине дня — в том числе о возможности гроз, ливней и града Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко дождь5 Тучи над московским международным деловым центром «Москва-Сити» Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов дождь3 Ливень начался после 12:00. В результате были затоплены некоторые улицы в центре города и в районе МКАД Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко дождь4 Тучи над городом Фото: ТАСС/Сергей Бобылев дождь11 Автомобиль, поврежденный упавшим деревом, на Ленинском проспекте в Москве Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов дождь6 В некоторых районах столицы также выпал крупный град Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин дождь7 Вид на спортивный комплекс «Лужники» во время дождя Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов дождь8 Молодожены на Воробьевых горах во время ливня Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов дождь9 Из-за непогоды было задержано около 40 рейсов в столичных аэропортах, без света в Москве и области остались свыше 4 тыс. человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко дождь10 По последним данным, не менее шести человек пострадали, также сообщается о трех погибших из-за непогоды Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

2017-й: «ветхозаветный потоп»

Лето 2017 года выдалось необычно холодным. Только к середине июля метеорологи заявили о возможном открытии в столице пляжного сезона, который в Москве обычно начинается в первых числах июня.

Но главное, чем запомнится начало лета, — это дожди. Только за июнь и начало июля, по оценкам специалистов, в городе и области выпало около 200% осадков от нормы всего сезона. Пользователи социальных сетей и даже сами метеорологи происходящее называли библейским ливнем и ветхозаветным потопом.

Самый сильный ливень прошел в Москве 30 июня — в результате непогоды погибли как минимум три человека, пострадали 19. Еще несколько тысяч жителей Москвы и области оказались лишены электричества. Сам ливень был признан сильнейшим с момента начала метеонаблюдений в столице.

Самый холодный год

Однако как бы ни жаловались москвичи в 2017-м, самое холодное лето пришлось не на XXI и даже не на XX век. Самым холодным годом в истории всего мира стал 1816-й. Тогда лета одновременно лишились практически все обитатели Северного полушария.

Весна просто не наступила — вместо нее в Европе и США последовали новые заморозки. В США они продолжились в течение всех летних месяцев, а в некоторых странах Европы июль и август сопровождались многодневными снегопадами. Последствия были суровыми: погиб весь урожай хлеба, в земле сгнили сельскохозяйственные культуры.

Причина была установлена лишь спустя век. В 1920 году выяснилось, что причиной столь суровой погоды в Северном полушарии стало извержение вулкана Тамбора, которое тем летом произошло в Южном полушарии — в Индонезии. Большое количество выброшенного пепла привело к наступлению так называемой вулканической зимы.