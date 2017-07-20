Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» работает над созданием ракеты Х-250 с лазерной головкой самонаведения и планирует завершить производство до конца 2017 года.

Гендиректор компании Борис Обносов заявил журналистам, что Россия впервые осваивает такие технологии и стремиться к дифференцированному поражению цели, как это делается во всем мире.

«Тактическое ракетное вооружение» является одной из крупнейших компаний по производству высокоточного оружия. В ее составе более 30 предпритияй по всей России.