В пятницу, 14 июля, ракета-носитель «Союз-2.1а» с аппаратом дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и 72 малыми спутниками запущена с космодрома Байконур.

Об этом журналистам сообщили в «Роскосмосе».

«Старт состоялся в расчетное время», – сказал представитель организации.

Ранее в госкорпорации сообщили, что ракета-носитель должна вывести на околоземную орбиту головной блок с рекордным числом спутников.

Разгонный блок должен войти в атмосферу Земли в 18:19 мск, после чего его затопят в акватории Индийского океана.