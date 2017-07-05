Российские ракетоносцы Ту-95МС уничтожили в Сирии три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Цели были поражены новыми крылатыми ракетами Х-101.

«В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля», — говорится в сообщении.