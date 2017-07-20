В Кремле не имеют представления о голливудских фильмах, из которых вырезали сцены с президентом России Владимиром Путиным из-за опасений хакерских атак, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал журналистам, что не знает об опасениях киностудий США из-за каких-то хакерских атак, которые могут последовать из-за использования в фильмах образа Путина.

«Мы не знаем, что это за фильмы. Мы не знаем, кто их снимает и о чем идет речь. Это не наша тема», — сказал Песков.

Напомним, ранее издание The Hollywood Reporter заявило, что две киностудии Голливуда отказались от сцен с образом президента России Владимира Путина в фильмах «Курск» и «Красный воробей» из-за опасений, что эти сцены могут повлечь за собой DDoS-атаку со стороны «русских хакеров».