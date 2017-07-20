Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никак не комментирует возможное закрытие США программы поддержки сирийской оппозиции.

По словам Пескова, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не обсуждали этот вопрос в ходе встречи на полях саммита G20 в Германии.

Ранее в американских СМИ прошла информация, что Трамп собирается прекратить помогать сирийской оппозиции, закрыв программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии.