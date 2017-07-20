Инициатив по подготовке новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но вероятность, что она состоится, существует. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никаких временных рамок для новой встречи не обозначено, поэтому каких-либо прикидок или инициатив нет.

Вместе с тем, отметил политик, шанс, что следующая встреча когда-то состоится, есть.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры 7 июля на полях саммита G20, который проходил в немецком Гамбурге.