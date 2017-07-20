В Москве полицейский получил взятку в 50 млн рублей за якобы прекращение уголовного дела. Сейчас против сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, он задержан.

Как следует из сообщения ТАСС со ссылкой на источника в полиции, сотрудник МВД вступил в сговор с неустановленными лицами и пообещал им содействие в прекращении уголовного дела, получив за это 49,5 млн рублей.

В настоящее время проводится проверка, полицейский отстранен от своих должностных обязанностей.