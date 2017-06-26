В Госдуме подготовлен законопроект, предусматривающий поправки в антикоррупционное законодательство. Получивший одобрение Верховного суда и Генпрокуратуры документ ужесточает наказание за взятку и вводит в УК понятие неимущественной взятки.

Авторы инициативы предлагают карать за взятку не только деньгами, но и различными нематериальными услугами и преференциями.

— Это могут быть взаимовыгодные услуги например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности, — рассказал «Известиям» автор законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный.

Кроме того законопроект вводит наказание за коррупцию для третейских судей (арбитров). Подкуп и злоупотребления сулят им до трех лет лишения свободы.

В целом предлагаемые меры ужесточают наказание за коррупцию. В документе предлагается установить максимальный срок как за дачу, так получение – четыре года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Уголовную ответственность за коррупцию могут увеличить до четырех лет