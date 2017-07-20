Юрий Петреня, бывший заместителем гендиректора ПАО «Силовые машины» Романа Филиппова, избран новым главой компании. Об этом решении совета директоров в четверг сообщается на сайте организации.

Ранее стало известно о досрочном прекращении полномочий Филиппова.

На минувшей неделе он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ и допрошен по делу о разглашении государственной тайны, в его квартире прошел обыск. Позднее Филиппова отпустили под подписку о невыезде.

В Кремле заявляют, что не знают о ситуации вокруг задержания Романа Филиппова.