Совет директоров ПАО «Силовые машины» проголосовал за досрочное прекращение полномочий гендиректора Романа Филиппова. Совещание состоялось накануне, результаты голосования по назначению нового гендиректора пока не сообщаются, передает «Интерфакс».

14 июля Филиппов был отпущен после допроса сотрудниками ФСБ по делу о разглашении гостайны под подписку о невыезде. В его квартире был проведен обыск. Следователи считают, что он мог ознакомить третьих лиц с содержанием секретных документов.

В Кремле заявили, что не знают о ситуации вокруг задержания Филиппова.

Предприятия ПАО «Силовые машины» производят оборудование для АЭС, ГЭС, электросетевой инфраструктуры, а также специальный транспорт.