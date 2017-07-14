Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе ситуации вокруг гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов «РИА Новости».

Ранее сообщалось о задержании Филиппова по подозрению в разглашении гостайны. Его допрашивали на фоне скандала, связанного с возможными поставками турбин Siemens в Крым. Представитель машиностроительного концерна позже заявил, что Филиппов сейчас находится на своем рабочем месте.