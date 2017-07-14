Генеральный директор ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов находится на своем рабочем месте. Об этом сообщил представитель машиностроительного концерна.

«Генеральный директор находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности», — приводит его слова «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что Филиппов был допрошен по уголовному делу, возбужденному по факту разглашения гостайны. По словам источника агентства, гендиректор «Силовых машин» после допроса был отпущен. Он также уточнил, что у руководителя концерна пока нет процессуального статуса пока нет.

Сообщалось, что главу компании допрашивали на фоне скандала, связанного с возможными поставками турбин Siemens в Крым.