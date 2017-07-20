Американский лидер Дональд Трамп в интервью New York Times, опубликованном в среду, заявил, что не нуждался в компромате от России на свою соперницу на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Как отмечает издание, Трамп сказал, что не нуждался в обличающих материалах по поводу Клинтон, «поскольку уже сам сделал более чем достаточно».

Ранее очередной скандал на фоне расследования якобы вмешательства России в ход выборов в США разгорелся вокруг сына американского лидера Дональда Трампа – младшего. Стало известно, что он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой с целью получить компромат на Клинтон. По словам Трампа-младшего, в ходе встречи обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компрометирующих данных использовалась Весельницкой как предлог для встречи.