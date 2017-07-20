Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что на неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в основном обменивался любезностями.

Второй темой, которую обсудили американский и российский лидеры, стало усыновление детей.

Как пишет The New York Times, неформальная встреча в кулуарах саммита длилась в среднем минут 15, разговор проходил «в шутливой форме».

Ранее в СМИ появились сообщения о «тайной» встрече Путина и Трампа, которую американский президент охарактеризовал как очередные «фейковые новости».