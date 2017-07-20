Сын американского лидера Дональд Трамп – младший, экс-глава предвыборного штаба республиканца Пол Манафорт и британский финансист Уильям Браудер дадут показания по делу о якобы вмешательстве РФ на слушаниях в юридическом комитете сената США 26 июля, говорится на сайте комитета.

Ранее стало известно, что Трамп-младший встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой. По его словам, он надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Весельницкая, в свою очередь, в интервью телеканалу NBC заявила, что не работала на российские власти, а также не располагает никакой компрометирующей информацией о Клинтон.