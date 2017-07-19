На встречу 21 июля в Сочи с президентом России Владимиром Путиным придут более 800 участников образовательной программы центра «Сириус».

Как сообщает телеканал НТВ, организующий трансляцию встречи, на встречу с главой государства соберутся дети из 66 регионов РФ.

«На встрече с президентом соберутся более 800 юных участников июльской образовательной программы центра «Сириус». Ребята из 66 регионов России, обучающиеся по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт», смогут в прямом эфире задать свои вопросы Владимиру Путину лично», — сказано в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин прибудет в центр «Сириус» в Сочи 21 июля. Глава государства проведет в центре своеобразную «прямую линию» с детьми. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дети смогут задать вопросы Путину через популярные соцсети.