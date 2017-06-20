Работа Фонда по поддержке детей, оказавшихся в сложных ситуациях, продлена до 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 20 июня. Он вносит поправки в указ от 24 марта 2008 года, согласно которому фонд прекращал работу в конце 2017 года.

Основная задача органа — создание нового механизма управления, позволяющего сократить распространенность неблагополучия детей и семей с детьми, а также стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с семьями с детьми, нуждающимися в поддержке.

Фонд был учрежден Министерством труда и социальной защиты. Он занимается софинансированием региональных программ, проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений и российских некоммерческих организаций, направленных на решение проблем неблагополучия детей.